“Con decreto o sin él, Estado debe acabar crisis humanitaria de La Guajira”

Luis Gómez Pimienta envió un mensaje reflexión a las personas y grupos que al conocer la decisión de la Corte de declarar la inexequibilidad jurídica de la emergencia económica, han “iniciado una fiesta”.

“Hay una posición completamente equivocada porque con esta decisión no le hacen daño a Petro, en cambio el perjuicio es para miles de niños a los que se les estaba organizando una inversión como nunca antes en La Guajira, sin embargo, como ya lo he dicho, aspiramos que se cumpla con lo que pide la misma Corte y Gobierno con Congreso se pongan de acuerdo para que la inversión sea suficiente y pronta porque la vida de miles de niños wayuu, no da más espera”, finalizó.