Vence prórroga con empresa de acueducto y alcantarillado en Riohacha

El gerente dice que ellos tienen la mejor disponibilidad para llevar el proceso a una transición con el nuevo operador, donde le entregarán todo lo que sea necesario y legal. Además de la información sobre los procesos de mejoramiento que tienen en marcha.

“Sin embargo, nosotros pensamos que eso no puede ser de manera inmediata, pues hoy no hay un ganador de la licitación y no se sabe quién será el nuevo operador y cuando lo hayan determinado, necesitaremos no menos de tres meses para hacer la trasferencia de la información con todos, para que no se presenten problemas que existen con otros operadores de servicios diferentes a los nuestros, donde no dejaron bien claro ciertos aspectos que terminaron convertidos en un gran problema para empresa y usuarios", indicó Gómez Duque.