Diputados de La Guajira no quieren estar en la Mesa Directiva de la Asamblea

La segunda vicepresidencia fue ofrecida a todos los diputados que están en el grupo de mayorías y como conducta completamente atípica, nadie la aceptó.

Cuando los del sector dominante no lograron convencer a uno de los suyos, entonces la ofrecieron a varios líderes que están en las minorías. Juna Gómez Bacci, manifestó que no estaba interesada en esa posición. “yo ya pase por la Mesa Directiva de la Asamblea y no tengo interés en ser vicepresidenta”, indicó.

Tampoco le interesó a Eriberto Ibarra, este señaló que no la aceptaba y más bien les indicó que él, renunciará en el mes de marzo a su credencial. Nadie quiso ser vicepresidente y en la Mesa Directiva que arranca el 1 de enero no habrá segundo vicepresidente.