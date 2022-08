Denuncian amenazas contra el excoordinador de la campaña Petro Presidente

El médico Pediatra indicó que hacía mucho tiempo habían dejado de llamarlo para amenazarlo.

“Hace bastante que habían dejado hostigarme con esas amenazas y no encuentro nada que lo justifique, pues el trabajo de la campaña fue de cara a toda la ciudadanía, sin embargo en los últimos días se ha estado rumorando que yo podría ser gobernador encargado, cosa que no he estado buscado, pero no descarto que esa posibilidad de que pudiera asumir la Gobernación de La Guajira, pudiera ser la motivación de esta amenaza”, dijo el pediatra y exalcalde de Riohacha.