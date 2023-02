Contrato de 10 meses, parte de lo logrado por docentes tras bloqueo en Uribia

Sobre esta petición, en el acta suscrita por docentes y la nueva secretaria de Educación de Uribia Yelenka Gutiérrez, la administración no se comprometió en contratar de manera directa los diez meses, sino 7 y prometen que los tres restantes se contratarán cuando el Concejo Municipal les vuelva a dar facultades para ello. Se comprometieron así mismo a reunirse con los postulados a para el nombramiento, pero no para hacerlo efectivo, sino para dialogar sobre el fallo de tutela que los obliga a hacer el nombramiento.

En el documento tampoco hay un compromiso perentorio para contratar, sino para agilizar el proceso que conlleve a la contratación, lo cual no es lo mismo. Uno de los docentes que prefiere no entregar su identidad “para evitar que después me anulen”, sostiene que la realidad es que todo lo pedido es de ley, pero al firmar el acta están igual que al principio.