CGR detecta sobrecostos en el PAE de La Guajira

La Contraloría indicó que “en el departamento de La Guajira habría detrimento por $641.356.905 en 14 contratos de los 18 analizados, equivalente a un 78 %; en Riohacha el detrimento es por $218.018.864, en 10 contratos de los 17 suscritos, para un 59 %; en Uribia el detrimento se eleva a $181.111.629, en 7 contratos, de los 18 suscritos, es decir, 39 %”.

Algunas de las irregularidades tienen que ver con diferencias entre las raciones certificadas y pagadas por la Entidad Territorial Certificada, ETC, frente a las planillas de entrega suscritas por los centros educativos, las latas de sardinas compradas por el operador y reconocidas por la ETC, no entregadas en el paquete de la RPC a los beneficiarios.

Además se indica que para la vigencia 2021 el departamento de La Guajira y los municipios de Riohacha, Maicao y Uribia no garantizaron la prestación de los servicios de alimentación escolar, toda vez que no se prestó el servicio desde el primer día del calendario escolar. La auditoría detalla los atrasos de los contratos en La Guajira, Riohacha, Maicao y Uribia