Banda criminal hurtó reses de finca de ganadero guajiro

“Le decimos a los grupos delincuenciales que no van a tener la oportunidad de azotarnos y de derrotarnos en esta actividad ilegal porque los vamos a controlar”, indicó.

Además, el dirigente, comentó que “para poder movilizar estas once reses y que nadie se diera cuenta es una organización delictiva. He realizado muchas denuncias y no sabemos nada, esperemos que con esta que vamos a realizar sí se conozcan los resultados y puedan ser capturadas estas personas”.