“Mi hijo es un guerrero”, madre de futbolista guajiro agredido en México

Este martes fue contactada por EL HERALDO, justo en el momento en el que se encontraba realizando las diligencias en el aeropuerto El Dorado de Bogotá para viajar al país centroamericano.

“Gracias a Dios y a los medios de comunicación, se pudo conocer nuestra tragedia, he recibido ayuda de los amigos de mi hijo, quienes me enviaron el dinero necesario para comprar el pasaporte y poder pagar los pasajes que son muy costosos y yo no tengo dinero. Fue providencial la ayuda de los otros futbolistas, también de los compañeros en la empresa donde trabaja mi hijo, todos han sido muy solidarios y no tengo como pagar esa ayuda en este momento tan difícil”, dice Jakeline, una mujer nacida en Maicao que estudió administración de empresas en Maracaibo en diálogo con EL HERALDO.