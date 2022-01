Hailef, la wayuu que quiere volar alto en la Fuerza Aérea

Incluso se había inscrito en dos universidades y no había pasado, por eso anota que la alegría fue enorme al saber que entraría a la FAC.

Dice en diálogo con EL HERALDO, desde Cali, que tenía dos años sin hacer nada, luego de haberse graduado en la Institución Educativa N° 8 de Maicao.

Su sueño era estudiar medicina en el exterior, pero la pandemia se atravesó en sus planes.

Entonces empezó a indagar en las instituciones armadas para decidir en cuál se inscribiría y lo hizo por la Fuerza Aérea, con el decidido apoyo de sus padres Wilder de Jesús Martínez Aguilar y Hayet Hortencia Palacio Epieyu, así como de sus hermanos.

“De cierto modo he estado en contacto con las vidas policial y militar porque tengo una hermana policía y siempre me gustó, pero no había visto a ningún wayuu para oficial en la Fuerza Aérea, solo algunos que están prestando su servicio militar, por eso me decidí a inscribirme”, explica.

Eso fue en el mes de abril del 2021, luego de lo cual comenzó un proceso que describe como largo y lento, en el que hubo varias pruebas en Bogotá y visita domiciliaria.

Aunque sentía que le había ido muy bien, no tenía claro si podría ser aceptada o no y por eso ahora se siente orgullosa de haberlo logrado.