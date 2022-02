Fundación Gente como Uno afirma no tener ingresos para sepultar los cuerpos

“No siempre fueron inhumanos en Gente como Uno, pero lo importante es que nuestra fundación fue la que sufragó el gasto del ataúd, el transporte del cuerpo del sitio donde murió hasta Medicina Legal y luego a la casa de la familia y más tarde al cementerio Gente como Uno, eso genera gastos considerables que sufragamos en su totalidad”, afirmó Sonia.

Sin embargo, lo que Sonia identifica como “bendiciones para mis muertos” hoy no se pueden dar, debido a que esta altruista mujer se quedó sin dinero para pagar ataúdes, gasolina y otros servicios que son necesarios para dar una inhumación digna a un difunto. “Nos quedamos sin plata, no tenemos dinero y eso me tiene triste, también lloré cuando no puede ayudar a los familiares de la joven que fue asesinada por otra extranjera la madrugada de este martes, me pidieron el ataúd y el servicio adicional y me tocó decirles que no es posible porque no tengo ataúdes, ni dinero para comprarlo. Después que se me acabó la plata del convenio con el Distrito de Riohacha, seguí con mi propio dinero ayudando a la gente, pero ahora no aguanto, ni tengo un peso y eso me tiene muy triste”, indicó, la mujer que fue auxiliar de Medicina Legal en Riohacha y hoy es pensionada de esa institución del Estado.