Exigen atención médica para dos niños en La Guajira

“Ya completamos dos meses en este centro asistencial donde nos han dado un trato humano, pero mi hijo necesita es el servicio especializado de profesionales del área de oncología pediátrica, acá hemos permanecido pacientes, solo con oraciones y reclamando al Todopoderoso ayuda, pero no nos han autorizado la remisión que mi hijo necesita para poder salvarle la vida. Es un niño hermoso de ocho años que merece vivir y ya no puedo más, no quiero seguir llorando al lado de su cama quiero que la gente de Riohacha, el Gobernador y los políticos nos ayuden con la remisión a Bogotá donde debe ser tratado. No hay un vehículo, un avión, un helicóptero para salvar una vida humana y ya no puedo más”, dijo entre sollozos Andrea González la madre del niño.

Gonzáles aseguró que no le han dado respuesta a las multiples solicitudes que ha realizado a las autoridades correspondiente para la atención de su hijo, de no concretarse una solución, indicó que se hiría a las vías de hecho.