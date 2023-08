Esepgua impuso sanción a contratista por incumplimiento en ejecución de obra

Desde el 14 de marzo de 2023, cuando se firmó el reinicio de las actividades del proyecto, el contratista de obra no ha tenido avances en la ejecución de las mismas. Un informe técnico elaborado por los expertos de Esepgua indica que el contratista de obra no tiene el personal profesional, mano de obra no calificada, equipos y materiales necesarios para el reinicio de las actividades en el sitio de la obra.

Con base en toda la información que se generó por el incumplimiento, el supervisor del contrato solicitó que se hicieran efectivas las pólizas que tampoco aparecían y surgió lo que se podría considerar la necesidad de aplicar la sanción pecuniaria en la cuantía ya señalada.