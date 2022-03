Cerca de cinco mil habitantes en zona rural de Riohacha se quedaron sin agua

El corregidor del pueblo Elvin Reinoso dijo que el Gobierno del Distrito está pendiente de un convenio con un aportante internacional Agua Ayuda Internacional, organización que está dispuesta a contratar una nueva planta de captación y purificación que se instalará unos doscientos metros más arriba de la actual que se quedó seca.

Además, afirmó que para ese proyecto la Fundación cuenta con un aporte cercano a los $100 millones y el Distrito aporta el terreno donde debe ser construida la nueva captación del agua.

Los residentes expresan que estos proyectos deben ser desarrollados lo más pronto posible para que no ocurra lo de hace unos cinco años, cuando la sequía fue muy intensa y por no haber tomado medidas preventivas, se produjo una mortandad de animales, principalmente las reses de los hatos que se encuentran en la región, pues no es solo Tomarrazón, sino El Abra, Palmarito, Los Cocos, Galán, barbacoas, Moreneros, la Palma y otros pueblos que a pesar de encontrarse a un lado del macizo montañoso, están sin agua.