En riesgo la despensa agrícola de La Guajira

Según explica Maira Rodríguez, una de las afectadas y quien es propietaria del hostal Nagui, la propietaria gestionaría ante la Agencia Nacional de Tierras la compra de la misma para que pasara a menos de los campesinos, pero esto nunca se dio y ahora está reclamando lo que es suyo.

“Nosotros entendemos que esta tierra no es de nosotros, pero aquí tenemos todo nuestro trabajo, hemos arreglado el terreno, sembrado, abrimos los linderos y cultivamos. Queremos que el Estado nos ayude para poder seguir trabajando en otro lugar”, indicó.

Los campesinos se organizaron y conformaron la Alianza Agrícola del Caribe, a través de la cual esperan recibir alguna clase de ayuda para poder seguir sembrando y produciendo los alimentos que se consumen tanto en Mingueo, como en Dibulla, Riohacha y hasta en Santa Marta y Barranquilla.

Óscar Acevedo, quien es el vicepresidente de la Asociación, asegura que llegó del Carmen de Bolívar hace unos doce años buscando un futuro para su familia y se encontró con estas tierras, donde siembra caña, aguacate, plátano y donde tiene mil pollos de engorde, gallinas criollas, ponedoras, cerdos de engorde y estanques de pescado.

“Ahora mismo no estoy produciendo nada, porque desde que nos avisaron que nos iban a desalojar me desmotivé y no quiero arriesgarme a seguir aquí. Nosotros solo queremos una oportunidad, para poder seguir aquí abasteciendo el mercado local”, aseguró en diálogo con EL HERALDO. Añadió que, si lo sacan de allí, no tendrá para donde irse con su esposa y sus siete hijos.