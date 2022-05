Puerto Estrella: el pueblo que no votará en elecciones presidenciales

“Tenemos la necesidad tan grande del consumo de agua para favorecer la salud de adultos, niños y adolescentes, pero no contamos con la cantidad de agua suficiente para cada hogar y no podemos preparar los alimentos, ni mantener nuestra higiene personal. Sumado a ella tenemos el problema del fluido eléctrico, porque se llevaron una pieza de la planta eléctrica y no han regresado”, indican en la comunicación.

Agregan que son tres meses padeciendo esta situación, que es el tiempo que llevan dañadas, tanto la planta desalinizadora, como la eléctrica.