Liberan 1.500 tortugas hicoteas en Dibulla, La Guajira

“Corpoguajira celebra este acontecimiento porque las hicoteas son unas especies en alta vulnerabilidad. Esto obedece al consumo humano, pero también al fenómeno del cambio climático. Quiero señalar que estas especies cumplen un papel importante en nuestros ecosistemas. Ellas se alimentan de plantas, de microorganismos; y con esta labor hacen limpieza a estos importantes ecosistemas. Sea esta la oportunidad para solicitar a la comunidad para que no participe de la comercialización de estas especies y que contribuyan denunciando el tráfico y la comercialización que vemos que se sigue dando”, explicó el funcionario.



“Conservar las especies amenazadas y, en general, la fauna silvestre, es una muestra no solo de la responsabilidad ambiental de Cerrejón, si no, del compromiso de la empresa con los ecosistemas Guajiros. Les hacemos una invitación a todas las personas a que se unan a estos esfuerzos por conservar y proteger las tortugas, y todas las especies de animales, ya que estas cumplen una función en los servicios que nos prestan los ecosistemas”, manifestó por su parte, Luis Madriñán, gerente de Gestión Ambiental.