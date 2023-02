Dos personas muertas y una herida en grave accidente en La Guajira

Al momento del accidente, Leinyker Jems Solano Cantillo, de 36 años de edad, iba conduciendo a alta velocidad el automóvil con placa KBW693, marca Wolswagen, Jetta, color gris, cuando se salió de la calzada e impactó de forma catastrófica contra un árbol frente al Coliseo Deportivo de la Institución Educativa del municipio.

A Solano, quien falleció en el acto, se le encontró un carnet que lo identificaría como técnico operativo de la empresa de servicios públicos Dolmen S.A. la cual opera el alumbrado público en Maicao, La Guajira.

En tanto que, respecto a la segunda víctima mortal, una mujer, se presume que podría tratarse de la pareja del conductor. No obstante, no pudo establecerse su identidad, dado que en el sitio no se hallaron documentos.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del tercer ocupante del vehículo, quien resultó lesionado y fue identificado como Eric José Brito Zarate, de 38 años de edad.

Debido a sus heridas, Brito fue trasladado de manera inmediata al hospital de San Juan del Cesar. Vecinos del lugar lo reconocieron como ‘Manchaito’ y/o Erik el ‘lava carro’, que según, ejerce el oficio informal, en la calle 5 con carrera 16 en el barrio Santander de Maicao, La Guajira.