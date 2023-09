Corpoguajira cede a petición para elegir líderes de ONGs en Consejo Directivo

Según líderes de estas ONGs, se venía presentando una falta de equidad que debe quedar resuelta a partir de la nueva resolución 862 del presente año, pues la Resolución 606 del 5 de abril de 2006, "era muy amplia y estaba permitiendo que los consejeros con muchas garantías prácticamente se perpetuaran en esa posición".

Elver Pimienta, líder de una de esas organizaciones, sostiene que los dos representantes ambientales de las ONG de esa ramo en el Consejo directivo están con cerca de 18 años en esa dignidad, sin permitirle a otros sectores y jóvenes que han ido emergiendo, que también tengan la oportunidad de mostrar "propuestas interesantes para el medio ambiente de La Guajira que tanto lo requiere".

Con el viejo modelo de 2006 no había una solicitud expresa de ampliar los medios publicitarios de las convocatorias y en efecto, al parecer, no estaba surtiendo efecto el llamado. La misma Corpoguajira expresa en la resolución que revoca la convocatoria del 1 de septiembre para escoger el delegado ambiental, que no se habían postulados. Solo estaban, supuestamente, los mismos dos que por años han permanecido en el organismo.