¿Cómo se perciben las violencias contra las mujeres en La Guajira?

El peso de la cultura, el machismo y los estereotipos que ponen a las mujeres en una situación de desigualdad se encuentran entre las razones por las cuales persiste esta problemática.

“Que no pueda dar una opinión donde hay hombres o no pueda estar donde hay muchos hombres porque soy mujer, que no puedo estar ahí porque entre otras cosas nos pueden atacar física, verbal o sexualmente, entonces tengo que cuidarme y estar más prevenida porque no puedo estar ahí (…), la cultura machista de La Guajira es una barrera muy grande (…)”.