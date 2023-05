Lo que se sabe del empresario brasileño desaparecido en La Guajira

"Estaba allí (Maicao) por negocios y su compañero dijo que se dirigía a una reunión y nunca regresó. No ha contestado su teléfono; no tenemos noticias", relató la mujer en sus redes sociales.

De acuerdo con lo relatado por la hija, el empresario habría llegado al país con un amigo, quien aseguró, que habría entregado dos versiones. Una, que se montó en una motocicleta para cruzar la frontera.

“Ese amigo nos dice que ya estaban casi en la frontera y mi papá se bajó del auto para subirse a una moto para cruzar la frontera y ese amigo le dice que no, que no se vaya, pero mi papá se fue en la moto. Desde entonces no sabemos dónde está, la Policía ya tiene información y la Embajada, llevamos una semana sin saber de papá”, dijo.

La otra, según explica, el sujeto les dijo que Fernando Botti, primero se bajó del taxi en el que iban y dijo que regresaría en una hora, algo que nunca pasó.