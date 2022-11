Asamblea de la Guajira arremete contra Empresa de Servicio Público

Pérez indicó que los ejecutivos de Esepgua ganan $9.210.000 y los secretarios del despacho de la Gobernación tienen asignado un sueldo de $9 millones y un poco más de $100.000.

Los diputados manifestaron que en el pago solo de nóminas han invertido $2.200 millones y lo que ellos no quieren es que esta nueva empresa termine convertida en el gran fracaso que dejó la Comisión de Intervención del Agua Potable quienes ganaban sueldos millonarios que podían llegar a $30 o $40 millones, sin embargo, Riohacha sigue sin agua las 24 horas del día y la continuidad no es del 100% en ninguno de los barrios de la ciudad ni los restantes municipios. Al parecer, hay un pueblo en el sur donde el agua se mantiene toda la semana, pero no es completamente potable.

Otro cuestionamiento a la ingeniera civil Andreina García, fue el del parque automotor que viene usando pues consideran que son muchos carros para pocos funcionarios.

“Vamos a usar muchos más, porque son necesarios” indicó García en su intervención.