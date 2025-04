Desde el próximo 28 de abril y hasta el mes de diciembre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, seccional Guajira, llegará hasta los rincones más alejados del departamento con el fin de prestar sus servicios de manera oportuna y eficaz a la comunidad.

Así lo informó el director de la entidad Stivinson Rojas Atencio, quien afirmó que el objetivo del Instituto para este 2025 es ampliar la oferta catastral en el territorio peninsular.

Además, el funcionario expresó que a inicio del próximo mes, mayo, la ciudadanía guajira podrá acceder a los servicios desde la sede que se abrirá en el municipio de Barrancas, con esto se descongestionarán los procesos en el departamento, puesto que al momento el canal presencial solo tiene atención en Riohacha.

“El lunes 28 y martes 29 de abril de la presente anualidad estaremos en el corregimiento de Camarones, zona rural del Distrito de La Guajira, nuestro primer punto de encuentro con la comunidad”, dijo Rojas Atencio.

Igualmente el servidor público afirmó que el Instituto Geológico quiere llegar a la Alta Guajira, evento jamás presentado en el departamento, pero que esta visita, al igual que todo el recorrido por los 15 municipios depende de un trabajo articulado con las administraciones municipales y las autoridades, en especial en zonas de difícil acceso como lo es el Cabo de la Vela y Nazareth, jurisdicción de Uribia, norte extremo de Colombia.

“En la trayectoria por La Guajira ofreceremos nuestro material cartográfico, bibliográfico, procesos catastrales y asesorías, todo totalmente gratis, recordamos a la ciudadanía que nuestros servicios no requieren de tramitadores, además no la atención no tiene valor alguno”, manifestó Stivinson Rojas.