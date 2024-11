Trabajadores y pobladores de varios municipios de la península han decidido marchar pacíficamente, cansados por las diversas protestas que impiden el desarrollo normal de las operaciones de empresa Cerrejón.

La decisión fue tomada debido a que desde el pasado 28 de octubre de la presente vigencia se han reportado diferentes bloqueos en la línea férrea, entre ellos uno que ya completa dos semanas imposibilitando el transporte del carbón a puerto, abastecimiento de los suministros necesarios para operar y cumplir con sus compromisos comerciales, entre otras actividades propias de la compañía.

La concentración se realizará a las 3 de la tarde del día de hoy, donde la comunidad en general defenderá la estabilidad económica y permanecía de la empresa en el Departamento. “Nos encontramos ante una situación crítica que afecta a nuestras familias, empleos y nuestro futuro” expresó un trabajador de la entidad.

El punto de partida será el cruce de Albania, en la icónica locomotora, los asistentes pasaran por la garita de la empresa, luego por la Plaza Principal del municipio y culminar en en el mismo sitio de encuentro inicial.

Los afectados solicitan una intervención urgente del Gobierno Nacional para evitar cierres temporales o incluso definitivos de Cerrejón en La Guajira. “Este es un llamado a todos los que de alguna u otra forma se han visto afectados por la falta de estabilidad en las operaciones de Cerrejón ya sea como trabajadores, empresarios, comerciantes o ciudadanos que dependen de una economía estable.

“Lamentamos profundamente que se acuda a estas vías de hecho. Infortunadamente La Guajira es un departamento con una alta conflictividad social y muchas necesidades básicas insatisfechas que necesitan urgente atención, por lo que Cerrejón ha estado y estará siempre dispuesta a apoyar y generar espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados” informo una empleada del complejo carbonífero.

Cabe indicar, que en lo corrido de este 2024 Cerrejón ha enfrentado más de 282 bloqueos a su operación. Esta situación afecta la sostenibilidad de la compañía, al tiempo que impacta de manera negativa a todas las comunidades, a La Guajira y al país.

Sobre esto, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, expresó su solidaridad hacia los empleados de la empresa minera, que se están viendo perjudicados por el bloqueo a la operación de El Cerrejón.

“Manifestamos nuestra solidaridad con los empleados, trabajadores, pequeños empresarios de la empresa El Cerrejón, que representan a no menos de 12.000 personas, más del 60% de ellos oriundos de nuestro Departamento y sus familiares que marchan esta tarde en defensa de su derecho al trabajo y a sus actividades, que se están viendo perjudicados por el bloqueo a la operación de El Cerrejón, desde el 28 de octubre y completa 282 interrupciones en lo corrido de este año, con todas sus consecuencias colaterales para La Guajira, para los guajiros y para el país”, dijo el exfuncionario.

Asimismo, el experto destacó que con estos bloqueos se estaría privando del suministro de agua potable a más de 164 comunidades de la región.

“Con este bloqueo se impide el suministro de agua potable a 164 comunidades, las más necesitadas del preciado líquido, en el Norte de La Guajira, por parte de la empresa El Cerrejón mediante el Tren del agua. Durante el año 2023 le suministraron 60 millones de litros de agua.”, indicó.

Finalmente, solicitó a las autoridades del departamento de La Guajira para que se logre un pacto que el bloqueo de las vías férreas

“Cada cual debe poner de su parte: las autoridades, siendo más diligentes y receptivas ante las justas demandas de quienes protestan, para que no tengan que apelar a los bloqueos. Y quienes protestan, entendiendo que no puede prevalecer el interés particular de ellos sobre el interés general de los demás.”, puntualizó.