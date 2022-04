Hombre se salva de ser atracado luego de que el ladrón sufriera fuerte caída

Cámaras de seguridad captaron el momento en que hombres en moto intentaban robar a un joven que se encontraba sentado en la terraza de su casa en el barrio San Isidro, de la ciudad de Barranquilla.

En la grabación se observa como dos motorizados visualizan al joven, aparentemente un domiciliario, que se encontraba sentado en el enrejado de la vivienda utilizando su teléfono celular; ante el evidente descuido, el ladrón, armado con un cuchillo, se bajó de la motocicleta e intentó abalanzarse sobre su víctima, pero con tan mala suerte que tropezó con el andén.

Ocurrió en el barrio San Isidro de Barranquilla



