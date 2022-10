“Un vecino tocó a la puerta para decirme que habían matado a mi hijo”

Luis Lara Mendoza, de 41 años, fue una de las víctimas del triple crimen ocurrido en el barrio Villa Katanga en la noche de este domingo. Sus familiares dieron detalles de cómo se enteraron de este fatídico hecho que tiene con dolor a todos sus allegados.

“Ya me iba a dormir junto con mi esposa, pues ella ha estado un poco delicada de salud cuando de repente alguien tocó a nuestra puerta y parecía urgente, cuando salí me percaté de que era un vecino del sector y desesperado me dijo que habían matado a mi hijo a escasas dos cuadras de donde residimos”, dijo Luis Martín Lara Nieto, padre del hoy occiso.