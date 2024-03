40 años del crimen de las Kaled: una verdad enterrada

El periodista y abogado José Luis Herrera, quien para la fecha trabajaba en el diario El Universal de Cartagena, recuerda que el asesinato de las Kaled perturbó a la sociedad, no solo la de Barranquilla, sino que estremeció a las demás regiones de la costa atlántica.

“Para esa época, el homicidio de las Kaled era la comidilla del día y la prensa escrita de las principales ciudades costeñas se ocupaban del escandaloso hecho de sangre. En el caso del diario El Universal, la venta de ejemplares aumentó considerablemente porque todos querían saber un hecho nuevo alrededor de Miguel Ángel Torres Socarrás y la muerte de los miembros de la familia Kaled”, sostuvo el abogado.

Según Herrera, Torres Socarrás nunca aceptó, en el juicio, haber cometido el delito. Se defendió diciendo que su versión, dada ante la Policía por presión, no era creíble, y para defender esa tesis comparó su dicho con los resultados de las necropsias, y le explicó al juez, en su juzgamiento, que las lesiones que dijo haberle ocasionado a cada Kaled no coincidían con las heridas que presentaba cada cadáver, hecho que le sirvió para decir que había mentido. Tal disertación se mostraba sólida porque siempre hizo gala a sus conocimientos de medicina, pero su estrategia defensiva no fue fructífera para obtener la absolución.

“Siempre se especuló acerca de la participación de otras personas en el múltiple crimen, pero la justicia falló con las pruebas que militaban en el expediente, todas ellas apuntaban a que el único responsable era Torres Socarrás, por esa razón fue condenado penal y civilmente”, expuso.

Para el abogado, nunca se ha dicho cómo Miguel Ángel Torres obtuvo la libertad condicional. Esta persona, “también fue condenada civilmente por los perjuicios irrogados a más cercanos familiares de las víctimas, pero nunca se informó si el condenado cumplió con la obligación de indemnizar a las parientes de las víctimas que fueron parte civil en el proceso. Según la ley, la libertad condicional se otorga siempre y cuando el reo haya cumplido cabalmente con las obligaciones que se le impusieron”.

Entretanto, Humberto Mendieta, periodista y abogado, y quien cubrió el caso en los 80, coincide con lo señalado por Herrera.

“La ciudad quedó impactada. Aunque era lunes de Carnaval y la gente estaba en su jolgorio, no había redes y los medios de comunicación estaban de descanso o cubriendo eventos de las fiestas, el impacto fue tremendo. Era un hecho insólito, no solo en el barrio que por esa época era residencial, sino en toda la ciudad. Los fallecidos por esos días eran de accidentes por borracheras y los otros muertos (muy pocos) por homicidio causados por riñas o robos”, recordó.

Y agregó que muchos abogados cuestionaron la investigación que se desvió a partir de la confesión de Torres Socarrás.

Manuel Pérez Fruto, periodista ya retirado y quien para época de los hechos laboraba en EL HERALDO, ayer rememoró cómo se enteró del triple crimen. Dijo que su memoria, a pesar de la edad, sigue intacta.

“Trabajábamos, aunque el periódico no salía sino hasta el jueves después del miércoles de Cenizas. Yo llegué temprano al periódico y fue el vigilante de turno quien me dijo que habían matado a tres mujeres. Quizás lo había escuchado por un radio que ellos usaban. Me fui para allá y con otro compañero comenzamos a averiguar el caso. La casa estaba cerrada, había muchas cintas para evitar el paso”, recordó.

Y finalizó con un dato revelador sobre el móvil. Supuestamente, la droga por la que se desató el caos fue metida a la casa de las Kaled el sábado de Carnaval y el día domingo, según su teoría, iba ser usada para surtir a consumidores de la época. Pero todo se vino abajo luego de que fuera arrojada en un inodoro.