Control de la ruta del narcotráfico, fin del ‘Tren de Aragua’ en la Costa

Esta es la megabanda criminal más grande de Venezuela y las autoridades calculan que puedan tener entre 2500 y 3000 miembros en Venezuela y el exterior. Es una pandilla de origen carcelario, debido a que creció y se fortaleció en la cárcel, en un centro penitenciario con la mayor población de privados de la libertad en Venezuela, pues se calcula que pueda haber unas 6.000 personas.

El ‘Tren de Aragua’ tiene su epicentro específicamente en el estado Aragua (centro de Venezuela) y los integrantes de este grupo no solo controlan la cárcel, sino también varias poblaciones aledañas.

“Niño Guerrero’ cobra en la cárcel mensualmente lo que se denomina “la causa” (especie de impuesto que pagan los presos que están en un centro penitenciario), esa contribución obligatoria puede estar entre los 10 y 20 dólares por mes; entonces, lo que dejaría unas ganancias de 120.000 dólares solo con el cobro de ese impuesto”, afirma el criminólogo venezolano.

Pero este hombre además ejerce control en el tráfico de drogas, venta de licor, prostitución y lo que se vende dentro de la cárcel, etc. En ese centro penitenciario opera una famosa discoteca de la región llamada Tokio, hay un estadio de béisbol que lleva el nombre de la pandilla criminal, también hay sembradíos de marihuana y operan galleras.

“Todo eso insólito ocurre dentro de una cárcel y es controlado por un solo hombre: el ‘Niño Guerrero”, la misma persona que la alcaldesa López nombró y que pretende que sea aislado; no en vano el propio Diosdado Cabello le dijo: “esos (integrantes de la banda) no le duelen al gobierno de Venezuela porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos”, por lo que dejó entrever que ni ellos tienen el control de ese centro penitenciario.