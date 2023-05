Fin a casi 30 años de búsqueda: Jaime Saade cayó en Brasil

El hombre comenzó su mañana de manera regular y salió a hacer sus ejercicios matutinos, sin imaginar que al regresar a su domicilio encontraría un mensaje en portugués que cambiaría su día por completo: “Después de hacer mis ejercicios matutinos me escribió un periodista de O Globo Brasil y me mandó un WhatsApp en portugués donde decía la noticia, le devolví la llamada para confirmar si era verdad lo que yo estaba leyendo, y me dijo que sí y comencé a llorar, incluso el periodista también lloró conmigo”.

Sin embargo, todo tenía que ser confirmado: “Mi abogado llamó a Brasil para confirmar y efectivamente todo es cierto. Ahora estaremos pendientes para hacer los trámites para la extradición, que entiendo que es un proceso definido de país a país, pero hay que estar pendientes”, dijo Martín.