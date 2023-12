Accidente en Pradomar: “escuchamos al tractocamión pitar, pero no pudo parar”

Acostumbrados viven los habitantes y trabajadores del sector a ver este tipo de accidentes, pues cuentan que es “pan de cada día”, todo esto debido a que la curva en la que sucedió el siniestro, al parecer, no cuenta con las medidas de seguridad apropiadas.

Alejandro Torres, director general de Kylimandiaro, restaurante bar contiguo al Hotel Pradomar, contó a EL HERALDO “esa curva del hotel es trágica, ahí no falla mensualmente un accidente. No hay reductores de velocidad, no hay nada. Desde pequeño he visto siempre accidentalidad en la zona, este incidente que pasó es uno de los más aparatosos de todos: a una tractomula no la frena nada”.