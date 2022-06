“Sigo siendo el ‘Che’ Guevara, a mí esto no me lo va a quitar nadie”

Pedro Antonio Vergara Mena habló sobre su captura. El reconocido ‘Che’ Guevara carnavalero fue detenido por la Policía del Atlántico este viernes cuando acompañaba una caravana política por usar prendas militares.

El hombre de 87 años, quien representa al icónico personaje revolucionario hace más de seis décadas, entregó detalles de su aprehensión, así como de las horas que permaneció bajo custodia policial: “Llegamos al peaje de Baranoa, nos pararon y dijeron que la caravana no podía pasar con toda la gente, que bajáramos y camináramos hasta el otro lado. En el momento que nos bajamos uno de los policías me abordó, me dijo que no tenía que tener esas prendas mientras me ultrajaba”.

Contó el ‘Che’ que luego de un “rato amargo” los uniformados lo subieron a una patrulla y de la Vía Cordialidad lo condujeron al pueblo.