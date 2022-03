“Se cumplieron cuatro meses del crimen de mi Any y no ha pasado nada”

Cuatro meses siguen pareciendo ayer. Este miércoles en la noche Luis Fernando recordó la llamada que recibió el pasado 23 de noviembre, en la que alguien del otro lado del teléfono tenía la voz entrecortada, en la que alguien le decía que habían baleado a su hija.

Ese día Any Mariela Arrieta Alfaro, de 37 años, fue asesinada por un sujeto desconocido que llegó hasta su casa, ubicada en la calle 38C con carrera 9C del barrio La Alboraya, de Barranquilla. Se dijo que el antisocial la llamó por su nombre y que cuando ella acudió, recibió dos impactos por proyectil de arma de fuego en el tórax.

Tras ello, el pistolero escapó en una moto que lo esperaba, conducida por otro individuo, con rumbo desconocido, por lo que hasta el día de hoy no se sabe quién la mató.

El padre de la mujer dialogó con EL HERALDO y manifestó sentir que el proceso ha quedado en “nada”.

“Han pasado cuatro meses y aún estamos a la espera. Desafortunadamente esto no se ha podido solucionar porque esa noche no hubo testigos, no hubo cámaras, el sector por donde huyó el sujeto no tiene buena iluminación, y bueno estamos a la expectativa de ver qué sucede”, dijo Luis Fernando Arrieta.

El hombre se refirió a la recompensa ofrecida en el primer consejo de seguridad del 2022 realizado en el departamento, donde la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana acordaron ofrecer una recompensa de $20 millones por información que permita localizar a los responsables de los crímenes, no solo de Arrieta Alfaro, sino de Margarita Gómez Márquez, y de un caso de abuso sexual contra una menor en el barrio Carlos Meisel.