Reportan desaparición de joven de 19 años en el barrio La Central, de Soledad

La mujer sostuvo que ese día la adolescente “llegó a la casa y salió enseguida, la hermana mayor le había preguntado que si iba a comer y ella le dijo que no, lo que hizo fue cambiarse la blusa y ponerse una de Naruto, y se fue”.

Media hora después, Melissa intentó comunicarse con su mamá, pero no fue posible. “A eso de la una y media me escribió y me llamó, pero yo estaba dando clases. Después le envié un mensaje y le devolví la llamada, pero no respondió”.

María Díaz indicó que les dijo a sus conocidos que comenzaran a llamar a las amistades de ella: “Ahí empezamos la búsqueda y fue cuando nos dimos cuenta que las redes sociales de ella habían sido eliminadas”.

La progenitora de Melissa dijo que “supimos que tuvo una discusión con el novio, y que llamó a otras personas”; sin embargo, luego no volvieron a saber de ella.