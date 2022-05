Reportan desaparición de menor de 15 años en el barrio La Esmeralda

De acuerdo con Medina, ya fue oficializada la denuncia pero no ha recibido respuesta por parte de la Fiscalía. “La denuncia fue oficializada ante la Fiscalía, pero aún no tengo respuesta, no tengo respuesta de nada”, dijo.

Por último, la madre contó que el niño portaba un buso rojo, una pantaloneta de jean con desgastes y agregó que “el menor estudia desde las 7 de la mañana, hasta el mediodía y realiza sus actividades escolares como cualquier otro niño”.