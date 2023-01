¿Quién es y dónde está el responsable de la muerte de ‘Adolfito’?

“La muerte de mi nieto ahora mismo está impune. La ley nos traicionó, se los hice saber a los detectives y por ello tengo un gran resentimiento. El 2 de diciembre el niño entró a uci y el 4 murió. Ya se cumplió un mes y no sabemos nada del caso”, mencionó.

Sobre el menor de 5 años, la mujer sostuvo que este fue dado de alta y su proceso de recuperación ha sido satisfactorio.

“Todo quedó claro desde el primer momento, mis nietos entraron envenenados a la Clínica, aquí no se habló de ninguna intoxicación. A la Sijín también se les dijo que a ellos les habían dado una bebida, que fue lo último que ingirieron; entonces, no entiendo por qué a ese hombre (señalado) no lo agarraron”.

Ante este lamentable caso, se conoció que la Fiscalía encomendó a un grupo del CTI para continuar con las indagaciones correspondientes de policía judicial, luego de que reasignaran el expediente.