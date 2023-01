En Soledad, primer crimen de 2023 en el Atlántico

Indicó que a través de “caravanas por la vida y las reacciones motorizadas que se dispusieron para Barranquilla y su área metropolitana” se intervinieron unas 50 fiestas callejeras no autorizadas. De igual forma no se permitió el montaje de eventos en establecimientos comerciales que no cumplieran con la normatividad.

Por otro lado la institución reportó las capturas de nueve personas por diferentes delitos y la incautación de siete armas de fuego. Así mismo informó sobre el traslado de 10 ciudadanos a la UCJ y 78 fueron sancionados con comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia.

En cuanto a casos de homicidios en 2022, el comando de la Mebar precisó que hubo disminución de durante el año que acaba de terminar, en comparación con 2021, de un 3% con un total de 19 casos menos.

Casualmente el municipio que más reducción en homicidios tuvo fue Soledad, con un 13%, equivalente a 28 casos menos que 2021, reportó la Policía.