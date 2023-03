No hay ‘cama’ pa’ tanto detenido en las estaciones de la Policía

En esa línea, el CAI de El Bosque, que tiene capacidad para 10 personas detenidas de manera temporal, mantiene hoy a 179 presos con varios meses de permanencia, para un sobrecupo del 1790 %; en la Estación San José, que hay cupo para 6 detenidos, hay actualmente 149 detenidos, lo que deriva en una sobrepoblación de 2483 %; en la Estación Simón Bolívar, que cuenta con capacidad para 6 retenidos hay 93, para un sobrecupo de 1550 %. (Ver tabla completa).

El general Henry Sanabria Cely, director de la Policía Nacional, en reciente visita a Barranquilla y a esta casa periodística se refirió a este tema que preocupa a oficiales y cuerpo activo de la institución armada.

“Trasladar y mantener presos en estaciones de policía no tiene una concepción constitucional que nos faculte para hacer esa actividad. Es ilegal, no tenemos la capacitación, no tenemos el conocimiento, no tenemos los medios para tener personas privadas de la libertad. Es un error grosero que en nuestras estaciones de policía estemos custodiando a personas privadas de la libertad”, opinó.