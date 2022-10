Muere motociclista que se había accidentado en Malambo

El hombre aparentemente sufrió un trauma craneoencefálico cuando se movilizaba en la motocicleta de un amigo por la vía Oriental a la altura del acueducto de dicho municipio. Según testigos, tal fue el impacto con el canino que Rivera Martínez quedó inconsciente sobre el asfalto. Minutos después, una ambulancia llegó a la escena, tomó a la víctima y la condujo hasta las instalaciones del centro asistencial.

Irasema Castro, pareja del hoy fallecido, dialogó con este medio y contó detalles del caso: “Eso ocurrió en una parte oscura de la Oriental el martes a eso de las 9:00 de la noche. Todo el golpe lo recibió en la cabeza. Perdió la conciencia y los médicos no nos dieron esperanza”.

La mujer detalló que antes del percance, Cristian había salido de su casa en Bellavista diciéndole que volvía pronto y que para entonces le tuviera unas tajadas listas. Sin embargo, no fue así: “A mí me avisaron que lo tenían en la Campbell porque se había raspado, pero no sabía la magnitud del caso, ya después le declararon muerte cerebral y ayer jueves nos dijeron eso, que había muerto”.

La familiar de la víctima señaló que esta era prestamista, que era natural de Malambo y que dejó una niña de tres años. “Él era una persona excepcional, teníamos ocho años juntos”, finalizó Castro.