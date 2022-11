“Es muy difícil asimilar que ella ya no está”: amiga de menor asesinada

Su mejor amiga, Nicolle Villarreal, quien la acompañaba siempre en el colegio, aún esperaba que la joven entrara por la puerta como lo hacía a diario con un chocorramo en la mano: "No sé cómo afrontar esto, yo aún guardo las esperanzas y la fe que que ella está viva. Es muy difícil asimilar que ella ya no está, me quedé esperándola, tenía su silla puesta a la espera de que ella llegara como siempre".

Villarreal recuerda a la hoy fallecida como una persona "callada y sobretodo le gustaba discutir conmigo para saber quién tenia la razón. Se destacaba mucho en el arte, en español. Le gustaba tener interés en todo. Yo siempre la motivaba para que saliera adelante en todo".