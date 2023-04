Pese a material probatorio en su contra, ‘la Mona’ obtuvo boleto de libertad

La decisión del togado se dio luego de un par de semanas turbulentas para la estructura criminal ‘los Costeños’, en relación a los bienes puestos en extinción de dominio, algunos de los cuales están a nombre de Mayra Vera Duarte, y de los operativos que han dado con las capturas de al menos 18 integrantes de dicha organización.

“No hay inferencia razonable de autoría o participación en esos eventos, no hay indicios”, comunicó Pardo sobre los señalamientos en contra de la mujer y por los que el ente investigador pedía la detención en centro carcelario.

Cabe precisar que Vera Duarte es señalada por las autoridades de ser financiadora de la estructura criminal ‘los Costeños’ y pareja sentimental de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, expulsado recientemente de Venezuela, y jefe de esta estructura.

Había sido capturada en los primeros días de febrero tras un vasto operativo desarrollado en el norte de la capital del Atlántico entre grupos élites del Gaula de la Policía y el Ejército. Esta fue sorprendida en un apartamento de un complejo residencial llamado Alta Loma, ubicado en la calle 90 con carrera 52B, en cercanías al centro comercial Viva.

En la imputación de cargos, la Fiscalía reiteró que alias ‘la Mona’ pertenecería a la facción de ‘los Costeños’ bajo el mando de ‘Castor’ y de Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’ o ‘El Viejo’, hoy los dos detenidos. Y recordó que tomó participación activa en este grupo tras su liberación en 2021 luego de un fugaz proceso de detención por el que pasó. La autoridad ventiló que actuaba en el manejo de las finanzas y en el ingreso de nuevos integrantes a este grupo criminal.

No obstante, cabe aclarar que Vera Duarte entró en el radar de las autoridades desde mayo de 2019, luego de la caída en Venezuela de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

En esa línea, la agencia fiscal que la investiga descubrió cómo una de las víctimas señaló a la mujer de participar en el entramado criminal para quedarse, al parecer, con su vivienda ubicada en la carrera 35 con calle 36, en pleno sector del barrio San Roque, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

De acuerdo con la Fiscalía, Vera Duarte habría llegado en una camioneta de color rojo en marzo de 2019 hasta la casa de la víctima y le dijo a esta: “Mira mija, yo me llamo Mayra, ahora actualmente soy la encargada de las finanzas de los Costeños y Castor me mandó por el tema de una casa que tú tienes pendiente con él, así que necesito que hagamos rápido los papeles. Súbete al carro y vamos a la notaría para que hagamos la promesa de compraventa, ya que del resto me encargo yo…”.

Según el testimonio de la mujer, ella actuó en favor de ‘los Costeños’ debido a que existía la orden de matar a su hijo y luego de que se cometiera el 24 de marzo de 2019 el asesinato de Kevin Andrés Consuegra Calderón, de 33 años.