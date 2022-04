El adiós a Naudin, un hijo de Quibdó con alma barranquillera

Un amor de 16 años que durará para toda la vida. Así lo definió Jennifer Aráoz, esposa de Naudin Córdoba.

Ella, quien estuvo al lado del patrullero cuando dio su último suspiro, sigue sin saber qué o quién está detrás del homicidio del hombre.

“Yo me enteré por la llamada de un tío, que fue quien me dijo. Yo no lo creía porque media hora antes de eso recibí un mensaje de él en el que me decía que ya iba para la casa”, relató.

Aráoz, frente a las incógnitas que le han robado el sueño, ha sacado sus propias conclusiones: “Yo pienso que el atentado no era para él y que tal vez lo confundieron, pero tampoco estoy muy segura de ello. No sé si tal vez le habrán propuesto algo, y como él era tan correcto a lo mejor pensaron que podía representar un problema, yo todo eso lo he pensado, porque qué más puede ser, solo me queda confiar en Dios para que se esclarezca el caso lo más rápido posibles”.

La mujer, quien tenía una relación con Córdoba Mena hace 16 años, lo recuerda como un “excelente papá”.

“Él siempre estaba pendiente de sus hijos, de mí, era un hombre que no se molestaba por nada, siempre estaba sonriendo, era muy tranquilo, muy tierno y dulce. Yo recuerdo todo, en particular cuando discutíamos que él me decía que se iba por el momento para no pelear, y luego me llamaba a preguntar que si ya se me había pasado la rabia (…) su sonrisa era la más linda, pero hoy ya está apagada”, dijo.

Que se haga justicia, esa es la única petición de la familia a las autoridades competentes, pues hoy, Naudin, catalogado como un policía ejemplar por la misma Metropolitana de Barranquilla, fue víctima de un cobarde armado que lo atacó a traición.

“Es lo que pido, que lleguen hasta lo último, que me den un motivo por el cual le hicieron eso (…) lo único que yo pido es que no vayan a dejar el caso impune”, culminó Aráoz.