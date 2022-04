Patrullera de Puerto Colombia habría sido abusada por compañeros en Bogotá

Finalmente, la familia de De las Salas Saltarín hizo un llamado a las autoridades competentes para que los presuntos responsables “paguen por lo que hicieron”. A su vez, se conoció que la mujer habría recibido amenazas por haber denunciado el hecho, por lo que teme por su vida.

Por su parte, Dayanis Vanessa colocó una foto de los señalados en su cuenta de Instagram, publicación en la que escribió el siguiente mensaje: “Desde muy pequeña mi sueño más grande había sido ser policía. Gracias a mis padres logré cumplir ese gran sueño, pero hoy, exactamente se cumplen ocho días de una total tragedia. Nadie Sabe lo que viví y sinceramente no deseo que alguien más lo viva. Hoy decido hacerlo público, con la intención de que alguien pueda ayudarme, tengo mucho miedo, miedo de todo lo que pueda pasarme a mí y mi familia”.

Continuó: “Desde ese 27 de marzo del 2022 no he podido dormir en lo absoluto, he perdido mi apetito y todo porque dos personas que consideré en su momento amigos me violaron”, y finalizó agregando que “la misma Policía a la que tanto amo no me ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron, enserio necesito ayuda, no puedo más con esto”.

Hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto.