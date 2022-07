Paro temporal de conductores afectó a miles de usuarios

EL HERALDO conversó con un grupo de conductores de buses, quienes no ocultaron su zozobra de salir a trabajar, teniendo en cuenta los actos delictivos que se han perpetrado en su contra durante las últimas semanas.

“Nosotros no sabemos qué está sucediendo, no nos dicen si estos ataques son extorsión o qué, porque todo lo ocultan. Tenemos familia, hijos, esposas, madres. Necesitamos es que nos apoye la Policía, que veamos el respaldo, pero no es solo por momentos”, expuso un conductor de bus a este medio.

Otro de los conductores que se encontraba reunido manifestó: “No tenemos garantías, el sábado asesinaron a un compañero apenas saliendo de la nevada, Hay que ponerle seriedad al asunto. Las autoridades deben cumplir o velar por nuestra seguridad. Está en sus manos”.

Aunque la crítica situación no solo afecta a los choferes, las esposas también sienten miedo. “Esto no es fácil para ellos y para nosotras. Yo le dije a mi esposo que no trabajara más porque la vida de ellos está en peligro. La empresa debe solucionar, nos oponemos. Estamos dispuestas a apoyarlos”, relató Kelly Villareal, esposa de uno de los conductores.