“Apenas vi el grafiti alisté las cosas para irme”: tendero de San Felipe

“Apenas me dijeron de qué se trataba cogí mis cosas y me puse la ropa para irme con mi esposa. Yo tengo casi tres meses de estar aquí, porque antes tenía un negocio a unas cuadras de aquí, y nunca había vivido algo así”, dijo Carlos.

Momentos después supo que en la tienda que está una esquina después de la suya, así como en otras más, también habían grafiteado del mismo color la misma firma. Posteriormente, varias patrullas de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al lugar para inspeccionar lo que había sucedido.

“Vino un oficial y me dijo que estuviera tranquilo (…) otro policía me dijo que borrara el mensaje, pero yo le dije que no, porque qué tal que tomen represalias. La verdad es que yo soy una persona tranquila, yo vengo de pueblo, de la yuca y la papa, y no me gustan los problemas”, finalizó el comerciante.

En el transcurso de este jueves se conoció que en otros sectores de Barranquilla también habían pintado grafitis alusivos al Clan del Golfo. Además, de que en horas de la mañana un bus de la empresa de transporte público Alianza Sodis fue incinerado por dos presuntos miembros de la estructura criminal, esto por el paro armado.