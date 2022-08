Mujer fue atacada con cuchillo por su pareja en Palmar de Varela

Con las fuerzas que le quedaban la afectada logró salir de la casa: “Una señora la abrazó porque a mi tía le tocó correr sin nada de ropa encima. Ella iba gritando, diciendo que Óscar Mario la quería matar”.

Aseveró que la víctima “quedó irreconocible por los golpes que le dio. Tiene moretones en casi todo el cuerpo, sobre todo le quedaron los signos de asfixia. Los médicos nos dijeron que recibió una herida en el tórax que le perforó un pulmón, que tenía tres lesiones considerables en el cuello, que sufrió cortadas en las piernas y también en las manos”.

Después de que la noticia se conociera, varios familiares de Verónica llegaron a su vivienda en Palmar de Varela. Al entrar hallaron sangre y varios cuchillos de diferentes tamaños con los que, al parecer, el hombre habría “torturado” a la mujer: “Sin duda quería matarla, nos topamos con una escena muy triste. Anteriormente él le había pegado e incluso amenazado de muerte”.

La allegada de Castro Rocha mencionó que la denuncia en contra del sospechoso ya había sido instaurada. Además, pidió celeridad en la indagación del caso: “Queremos ayuda porque aunque él se haya entregado las autoridades nos dijeron que no lo pueden retener hasta que no se demuestre que es culpable (…) lo que queremos es que se haga justicia porque gracias a Dios hoy estamos en un hospital con ella y no llorándola en una funeraria”.

Finalmente, este medio consultó a la Policía del Atlántico respecto al caso. La Institución armada señaló que luego de que Truyol Garcés se entregara fue puesto a disposición de la Fiscalía para la realización de los actos urgentes. De momento se conoció que el hombre habría quedado en libertad a la espera de que la orden de captura en su contra sea emitida.