Óscar Rodíguez Pomar, los detalles ocultos de un crimen que cumple 11 años

Con todos esos nombres, que empezaron a ser del resorte de la Fiscalía, la investigación por el crimen de Óscar Rodríguez Pomar iba sumando detalles y más detalles hasta el punto en que se llegó, con un giro inesperado, a los lugartenientes de Marquitos que supuestamente habían contratado al grupo de Barranquilla para ejecutar el atentado.

Pero además aquello se sustentó con una revelación que hizo desde prisión Diego Acuña Carvajalino, alias Dieguito, ante miembros de la Dijín de Bogotá, relacionada con una “equivocación” que hubo en torno al hecho.

“El muerto se llamaba Óscar, pero a mí me pagaron para matar al papá y no a él”, afirmó en la Penitenciaría de El Bosque.

A eso agregó: “Me equivoqué, porque el papá del pelao iba siempre en ese carro y ese día cambió (…); por esa equivocación no me pagaron la vuelta (de $100 millones a $150 millones), solo me dieron los viáticos y me dieron un anticipo en Bogotá, una semana antes de llegar acá”.

La Fiscalía vinculó entonces a Marquitos Figueroa, a su sobrino Daimler Paul Corrales Figueroa y a Milton Figueroa, alias Norte, primo de Marquitos, como los hombres que contrataron a las personas en la capital del Atlántico para matar a Carlos Rodríguez Gómez.

Sin embargo, en medio de las pesquisas, el ente investigador conoció también a través de testimonios que aquel homicidio se habría fraguado en medio de una parranda vallenata a la que asistieron Marquitos y los supuestos autores intelectuales: José ‘el Ñeñe’ Hernández (muerto en Brasil), Omar Alejandro Vanegas Lora, ex alcalde de Tenerife, Magdalena; y Edmundo González, alias Peco, un comerciante venezolano.

La decisión, de acuerdo con las evidencias, se habría tomado entre whiskys para ‘enterrar’ una deuda de unos 1.000 millones de pesos, más dos años de intereses al 2,5 %, que los tres antes mencionados le debían a Rodríguez Gómez.

Alias Marquitos Figueroa fue condenado el año anterior por el crimen de Óscar Rodríguez Pomar a 36 años y 8 meses de prisión. Al tiempo, le cayeron encima las condenas por las muertes de Elkin de Jesús Becerra Ramírez, ex asesor jurídico del Ministerio de Transporte, y la de la exalcaldesa Yandra Brito. Hoy permanece en la cárcel Picaleña de Tolima.

Daimler Paul Corrales Figueroa y Milton Figueroa, alias Norte, primo de Marquitos, permanecen libres. Y en el caso de Omar Alejandro Vanegas Lora, ex alcalde de Tenerife, Magdalena, hay que esperar que resuelva su situación en los Estados Unidos, adonde fue extraditado por narcotráfico. De Edmundo González solo se sabe que su paradero es desconocido. Probablemente pueda que esté en los Estados Unidos.

El proceso GQ, como fue catalogada la investigación por el crimen de Óscar Rodríguez Pomar, sigue abierto. Lleva miles de folios que incluyen interrogatorios, diligencias de allanamiento, trabajo de campo y testimonios de investigadores; ha pasado por las manos de siete fiscales e incluso tuvo un traslado hacia la capital del país para evitar la sombra caribe de la corrupción en la justicia.

A once años del asesinato de su hijo, Carlos Rodríguez finaliza: “Yo partí mi vida en dos después de la muerte de Óscar. Primero eran mis negocios, pero ahora solo quiero que todo el que participó en ese hecho pague con cárcel”.