“Mi hijo pequeño me dijo que su padrastro le echó algo a la Pony”

“Él le echó algo picante a la Pony”. Esto le confesó el pequeño de cinco años a su madre Deisy Gutiérrez, luego de salir de peligro tras haber sido intoxicado el pasado viernes 2 de diciembre junto a su hermano mayor de 7 años, quien lamentablemente falleció debido a este suceso.

“Mi pequeño me dijo que el padrastro le estaba echando algo a la bebida, de hecho pensó que era picante porque probó y dijo que sabía a feo, pero el mayor se lo tomó todo”, dijo la progenitora en conversación con EL HERALDO.

La mujer mencionó que después del hecho se le acercó un pequeño que estaba con sus hijos y le dijo que el señalado los había puesto a competir: “2000 pesos les iba a dar al que se tomara primero la bebida, eso me dijo el niño”.

“A mí me llamó el CTI para que denunciara, pero yo no voy a poner denuncia, no por defenderlo a él ni nada, solo que sé que le va a ir peor que lo que hizo a mis hijos. Él no se ha vuelto a comunicar conmigo, la última vez que lo vi fue cuando salió del hospital”, finalizó Deisy.

