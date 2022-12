“Mi nieto murió envenenado por ese hombre”

“Él le echó algo picante a la Pony”, confesó el pequeño de cinco años, la segunda víctima, a su madre Deisy Gutiérrez, luego de salir de peligro tras haber resultado intoxicado junto a su hermano mayor.

La progenitora, en conversación con EL HERALDO, relató que el pequeño le dijo “que el padrastro le estaba echando algo a la bebida, de hecho pensó que era picante y miel porque probó y dijo que sabía a feo, pero el mayor sí se lo tomó todo”.

Mencionó que después de todo lo que ocurrió se le acercó un vecinito que estaba con sus hijos y le contó que el señalado los había puesto a competir: “2.000 pesos les iba a dar al que se tomara primero la bebida, eso me dijo el niño”.

“A mí me llamó el CTI p a r a q u e d e n u n c i a r a , pero yo no voy a poner denuncia, no por defenderlo a él ni nada, solo que sé que le va a ir peor que lo que hizo a mis hijos. Él no se ha vuelto a comunicar conmigo, la última vez que lo vi fue cuando salió del hospital”, finalizó Deisy.