Víctima de violencia de género denuncia “paseo judicial” en sede de Fiscalía

“El lunes vinimos primero a la oficina de la Fiscalía de Puerto Colombia, pero el portero no nos dejó ni entrar. Nos informó que debíamos ir al hospital para ir adelantando. Después nos fuimos a la Comisaría de Familia y allí me dieron una orden de protección provisional porque en la Fiscalía no nos habían atendido. Luego, en el hospital, el médico nos dice que la Fiscalía es la que tiene que entregar el documento para que fuera valorada por Medicina Legal, pero finalmente me atendieron después de cuatro horas de espera y me dijeron que tenía que retornar a la Fiscalía para que me dieran la remisión para Medicina Legal”, relató la víctima, sobre lo transcurrido el día lunes.

El lunes, casi a las 11:15 de la mañana, según la narración de la mujer, retornó a la sede de la Fiscalía y el vigilante, que ya la había hecho acudir inicialmente a la sede del hospital, “me dijo que como era casi mediodía debía volver a las 2:00 de la tarde. A las 2:00 regresé y este señor volvió y me comunicó que la denuncia por maltrato intrafamiliar no se puede poner porque la persona encargada de manejar ese formulario está incapacitada por 2 meses, que solo había un practicante y ese muchacho no sabía cómo recibir la denuncia”.