“Pensé que mi vida se acababa, que no iba a ver más a mis hijos”

Unos cuatro días tenía Verónica Castro Rocha de haber regresado a su relación sentimental con Óscar Mario Truyol Garcés, después de tres meses de estar separados. Según sus familiares, todo pareciera indicar que el hombre estaba esperando el momento para, supuestamente, atacar a la mujer de 34 años, primero intentado asfixiarla mientras estaba amarrada y luego herirla con varios cuchillazos.

Este medio conversó con la víctima del hecho ocurrido en la mañana del pasado lunes en la calle 3 con carrera 11 del barrio Las Flores, del municipio de Palmar de Varela. Ella, con la voz entrecortada, contó detalles sobre los momentos en los que creyó que iba a morir a manos del hombre de 41 años.

“Ahora mismo no estuviera viva. Él (supuesto agresor) me amarró las manos con un fajón que no sé de dónde salió, es lo único que recuerdo, que estaba atada y que él estaba asfixiándome. Yo pensé que mi vida se acababa, y que no iba a ver más a mis niños”. Así comenzó el relato de Verónica.