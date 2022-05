“Cuando agarré a la niña ya tenía los pies fríos, mi nieta estaba muerta”

Sin embargo, la noticia que la mujer no quería escuchar llegó: “Cuando ya estamos en el centro asistencial y coloqué a la niña en la camilla, el doctor me dijo que había llegado sin signos vitales (…) una de las enfermeras comenzó a revisarla y llamó al médico, yo preguntaba qué pasaba, pero en el momento no me dijeron nada y me sacaron porque iban a hacerle más pruebas”.

Al lugar llegó la madre de la bebé, que al momento de lo ocurrido se encontraba laborando: “Mi hija entró, la cargó, le gritó pensando que así se despertaría (…) a ella sí le dijeron que la bebé se veía maltratada y le informaron lo del abuso sexual, por lo que entró en shock”, mencionó la abuela de la víctima.

En ese momento, el joven de 17 años arribó al hospital, donde fue abordado por la abuela de la bebé.

“Cuando él llegó yo le pregunté que si había visto a la niña mal por qué no la había trasladado temprano, pero me dijo que a ella le había dado fiebre en días anteriores y que lo que hizo fue colocarle compresas de agua tibia y se quedó dormida”.

Esa versión fue desmentida por la misma mamá de la niña, quien, según la abuela de la menor dijo: “Mi hija dijo enseguida delante de los médicos y las autoridades que le realizaron las mismas preguntas al joven, que no, que la niña nunca tuvo fiebre y que tampoco se sintió mal durante la semana”.

Posteriormente, el presunto responsable fue capturado.